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10 gündür kayıp adamın cansız bedeni bulundu

Zonguldak’ta geri dönüşüm fabrikasında çalışan kayıp adamın cansız bedeni 10 gün sonra bulundu.

16 Eylül 2022 Cuma 09:46
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10 gündür kayıp adamın cansız bedeni bulundu


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Eren köyde 2 Eylül günü Bağış Köroğlu (44) babasına ait eve geldi. Köyde ablasının evinde misafir olan Köroğlu, akrabalarıyla zaman geçirdikten sonra babasına "Zonguldak’a çocuklarımın yanına gidiyorum” diyerek ayrıldı.

Günlerdir kendisinden haber alamayan ailesi endişelenip aramaya başladı. Köroğlu’nun köyde çalıştığı fabrikanın yakınındaki ormanlık alanda bir vatandaş tarafından ağaçta asılı halde birinin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde cesedin Bağış Köroğlu’ya ait olduğunu ve yaklaşık 10 gündür ağaçta asılı kaldığını belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Köroğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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