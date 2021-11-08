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10 Kasım için dikkat çeken öneri: Anıtkabir'de Kur'an okunsun!

10 Kasım'la ilgili Yeni şafak yazarı Hüseyin Likoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi. Milli Bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde hutbelerde Atatürk'e yer vermediği tartışmasına katılan Likoğlu, "Sizce de Anıtkabir'de Kur'an okumanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 11:44
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10 Kasım için dikkat çeken öneri: Anıtkabir'de Kur'an okunsun!
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okutulan hutbede, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yer vermemesine yönelik eleştiriler gündem yaratmıştı.

10 KASIM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Söz konusu eleştirilere değinen Yeni şafak yazarı Hüseyin Likoğlu'ndan 10 Kasım öncesi dikkat çeken bir öneri geldi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin camilerdeki hutbelerde, dualarda, vaizlerde anılmasının istendiğini belirten Likoğlu; bu tartışmalara son verecek bir hamlesi olduğunu savundu.

Anıtkabir'de Kur'an-ı Kerim okutulursa bu krizin çözülebileceğini öne süren Likoğlu, "Sizce de Anıtkabir'de Kur'an okumanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

29 EKİM'DE NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na değinilen Cuma hutbesinde Atatürk’ün ismi geçmedi.

Hutbede "Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü. Bu vesileyle şanlı Kurtuluş Mücadelemizde canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları savunan ve vatanımızı bize emanet eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Yüce Rabbimiz kıyamete kadar bu mukaddes vatanda birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eylesin" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 29 Ekim mesajında ise "Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz” denildi.

Diyanet'in son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasındaki hutbesinde de Atatürk’ün ismine yer verilmesi tartışmalara neden olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıAnıtkabirKuran
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