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10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çaldı, markette yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde geldiği taksi durağından cebindeki 10 lirayla evine gitmek isteyen Ünal U. (32), taksicilerden olumsuz yanıt alınca kontak anahtarı üzerindeki taksiyi alıp, kaçtı. Ünal U. ertesi gün geldiği durağın yanındaki markette, polisler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ünal U.'nun polislere, ''Taksiciler beni götürmediği için ben de kendimi götürdüm ama taksimetreyi açmadım'' dediği öğrenildi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 17:10
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10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çaldı, markette yakalandı

Olay, 4 Aralık Cuma akşamı, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde geldiği taksi durağında, 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek, eve gitmek istediğini söyledi. Taksicilerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde olan taksiye binip, uzaklaştı.

ERTESİ GÜN GERİ GELDİ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi terk edilmiş olarak bulundu. İş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını inceleme başladı. Görüntülerde şüpheliyi gören poliler, marketten çıktıkları sırada gelen Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U., gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Taksiyi çalması ve ertesi gün geri gelmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Ünal U.’nun yakalanmasına tanık olan market sahibi Ferdi Şen, "Cebinde 10 lira varmış, buradaki taksici arkadaşlara 'Beni götürür müsünüz?' diye sormuş. Taksiciler de 'götürmeyiz' deyince, anahtarı üzerindeki takisiyi alıp, gitmiş. Gideceği yere varıp, taksiyi orada bırakmış’’ dedi.

'TAKSİMETREYİ AÇMADIM'

Şen, "Polisler, Ünal U. ile göz göze geldiler. Polis, ‘Neden taksiyi çaldın? diye sorunca, '10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm’ dedi.  Bir de polislere ‘taksimetreyi açmadım’ diye cevap verdi. Daha sonra karakola götürüldü’’ diye konştu.

DHA

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