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10 yaşındaki çocuk annesi tarafından bıçaklandı

Bilecik'te 10 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

26 Mart 2022 Cumartesi 11:35
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10 yaşındaki çocuk annesi tarafından bıçaklandı
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Bilecik'te bir kadın, 10 yaşındaki oğlunu bıçakladı.

Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde bulunan 10 katlı binanın 3. katında oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen G.A, oğlu D.S'yi bıçakladı.

Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

G.A'nın evin kapısını açmaması üzerine polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girdi.

Polis ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kollarından yaralanan D.S'yi ambulansa taşıdı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Anne G.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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