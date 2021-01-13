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100 yaşındaki nineden Mehmetçiğe çorap

Zeliha Nine’den Mehmetçiğe: Renkleri farklı motifleri tutmasa da dua ile ördüm

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:45
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100 yaşındaki nineden Mehmetçiğe çorap

TC Milli Savunma Bakanlığı, 100’ü aşkın yaşına rağmen ördüğü çorapları soğuk bölgelerde görev yapan askerlere gönderen Zeliha Nine'ye teşekkür etti: Dua ve desteğiyle milletimizin emrindeyiz.

Zeliha Barlas Yalova’da yaşıyor. 100’ü aşkın yaşına rağmen birbirinden güzel güzel çoraplar örmeye devam ediyor. Zeliha Nine bugüne kadar ördüğü çorapları kendisini ziyarete gelenlere hediye ediyordu. Ama Covid-19 nedeniyle ziyaretçi kabul edemeyen Zeliha Nine kalan çoraplarını da Mehmetçiğe göndermek istedi.

Oğlu Cafer Barlas’tan “Oğlum bu çorapları ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarıma göndermek istiyorum” diyerek bir mektup yazmasını istedi.

Oğlu Cafer Barslas da annesinin sözlerini kağıda dökerek hazırladığı mektupları çorapların içine koyup Mehmetçiğe gönderdi. 

İşte Mehmetçiğin yüreğini ısıtan o satırlar: "Asker Evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. 

"Motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın"

Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki Vatanımız, Dinimiz Özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah.

"Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz"

Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."

"Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde"

 Mektuplara yanıt Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından geldi: 

"Bizleri duygulandıran Zeliha Ninemize Mehmetçiklerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakar büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek..."

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