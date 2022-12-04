101 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında öldü

Kaman ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde müstakil evdeki oturma odasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye erlerinin söndürme çalışmasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen Makbule Uzunay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Uzunay'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.