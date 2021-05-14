14 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1102'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 242 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 301'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 37 bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 894 bin 261'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 670 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.