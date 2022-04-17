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11 Kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Ormandışı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kavgayı ayırmakta zorlanınca havaya ateş açtı. Jandarma müdahalesiyle sona eren kavganın büyümemesi için ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

17 Nisan 2022 Pazar 20:07
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11 Kişi yaralandı

Silvan ilçesi Ormandışı Mahallesi'nde iddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenerek taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu 11 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... SİLVAN'DA İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 3'Ü AĞIR 11 YARALI

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın gelmesi dahi tarafları sakinleştirmedi. Bunun üzerine tarafları ayırmak için jandarma ekipleri, havaya ateş etti. Jandarmanın bu müdahalesiyle sona eren kavgada, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Silvan'da arazi kavgası: 11 yaralı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, iki aile arasında yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırArazi KavgasıSilvan
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