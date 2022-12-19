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'11 yaşından gün aldım' diyen çocuğu istismar etti, bir de yayın açtı!

İğrenç olay Bursa'da yaşandı! Sosyal medya hesabından canlı yayın açan bir kişi, yayın sırasında 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun elini cinsel organına getiren sapığın o anları ortaya çıktı. Bursa emniyeti harekete geçti ve o sapık gözaltına alındı! Videoda çocuğun '11 yaşından gün aldım' dediği duyuluyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:20
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'11 yaşından gün aldım' diyen çocuğu istismar etti, bir de yayın açtı!



Sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler adeta infial yarattı! '11 yaşından gün aldım' diyen çocuğa istismarda bulunan sapık, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa'da gerçekleşen olayda, bir kişinin canlı yayın açtığı sırada küçük çocuğa istismarda bulunduğu görülüyor.

O SAPIĞA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI! 'BU KANSIZ TUTUKLANMADI MI?'

Sosyal medyadan o görüntüler hakkında yorumlarını paylaşan bazı vatandaş sert tepkiler gösterdi. 'Bu çocuk kim, bu kansız tutuklanmadı mı?', 'Bu ve bunun gibiler hadım edilmeli net' yorumları yapıldı.

"12'DEN GÜN ALDIM, YAŞIM TUTMUYOR"

Yayın sırasında küçük çocuğun "Yaşım tutmuyor diye öyle yaptım" demesi üzerine adamın "Yaş kaç senin, 12 mi" diye sorduğu duyuluyor.

"12'den gün aldım, yani 11 yaşındayım" diyen kız devamında "Tutmuyor. 13 yaş ve üzeri lazımmış. Ya da 18, hatırlamıyorum.' diyor.

Kameraya bakmaktan çekinmeyen sapık, çocuğun elini cinsel organına getirirken çocuğun adamın kulağına fısıldadığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Cinsel İstismarçocuk IstismarıBursa
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