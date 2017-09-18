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12 yaşında çocukla evlendi!

Suriye'den iç savaştan kaçan bir kişi, kendi gibi savaştan kaçan kız çocuğuyla 12 yaşında evlenip çocuk yaptığı için "çocuğa cinsel istismardan" gözaltına alındı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 11:10
12 yaşında çocukla evlendi!

İç savaşın sürdüğü Suriye'den 2012'de ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelip Adana'ya yerleşen 14 yaşındaki Hube Alış Nasır, 12 yaşındayken 2015 yılında kendisi gibi sığınmacı olan Suriyeli Yusuf Ömer ile evlendirildi. 

Bu evlilikten şimdi 1 yaşında olan 'Kinene Yusuf' adı verilen bir kız çocuğu olan Hübe Alış Nasır, önceki gün hastalanan çocuğunu merkez Seyhan İlçesi'nde bulunan aile sağlığı merkezine götürdü. Bebeği muayene eden görevli doktor, annesinin yaşının küçük olduğunu fark edince polise bilgi verdi. 

Tedavi sonrası sağlık merkezinden ayrılan Nasır'ı her yerde arayan polisler, çocuk gelini Yusuf Ömer ve bebeğiyle birlikte yaşadıkları evde buldu ve ailesine teslim etti. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Ömer ise, adliyeye sevk edilmeden önce Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri kelepçelenen Yusuf Ömer, Türkçe'yi az bildiğini belirterek, "Zevcemin yaşı küçük olduğu için gözaltına alındım. Bir bebeğimiz var daha 1 yaşında" dedi.

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