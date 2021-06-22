Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam!
Kapat

12 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir kekik tarlasında çalışan ailenin üzerine yıldırım düştü. Yaralanan 7 kişi; ailenin 12 yaşındaki çocuğu Arda'nın sağlık ekiplerine yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu.

22 Haziran 2021 Salı 08:48
518 Okunma
12 yaşındaki çocuk ailesinin hayatını kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Çal Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisinde bulunan tarlasına gitti.

Bir süre çapa yapan ve sağanağın başlamasıyla bir ağacın altına sığınan Yörük ile eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen oğlu Arda Yörük (12) olaydan yara almadan kurtuldu.

Ailesi ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp bulunduğu yerin adresini ve yaralıların sağlık durumlarını aktardı.

Bölgedeki yol şartlarının kötü olması nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşamayınca arazöz ekibinden yardım istendi.

Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personelini bölgeye ulaştırdı.

Yaralılar, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"BİR ANDA YERE YIĞILDILAR"

Arda Yörük, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını belirtti.

Olayı anlatan Yörük "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem, babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada gürültüyle yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. O anlarda çok korktum" dedi.

"VARDIĞIMIZDA HERKES YERDE YATIYORDU"

Arda Yörük, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını belirtti.

Olayı anlatan Yörük "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem, babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada gürültüyle yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. O anlarda çok korktum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Fabrika yangını!
Fabrika yangını!
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor
Emrah, kripto para piyasasına giriyor: Emrahcoin geliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim