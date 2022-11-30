12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.

NOT YAZIP TUVALETE ÇAĞIRDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi (12) not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

ÖNCE HORTUMLA DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

E.D., tuvalette arkadaşını önce hortumla dövdü ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ KURTARILAMADI



Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KENDİSİYLE ALAY ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ KURTARILAMADI



Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.