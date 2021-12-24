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12 yıldır teşhis konulamadı!

Batman'da 36 yaşındaki Cemal Turan, 20 yıldır başında oluşan kistten dolayı hayatı kabusa dönüştü. 5 çocuk babası adam, 12 yıldır bir teşhis konulamadığını belirterek "İş yapamıyorum, dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, hayatımdan bir tat alamıyorum. Belki yarın öbür gün çok daha kötü olacaktır. Gelişimi takip ettiğim zaman düne bakıyorum iyiydim. Bugüne bakıyorum daha kötü oldu, daha çok içinden çıkılmaz bir hal aldı ve daha büyüdü" diye konuştu.

24 Aralık 2021 Cuma 10:14
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12 yıldır teşhis konulamadı!
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Batman’da yaşayan 36 yaşındaki Cemal Turan, yaklaşık 20 yıldır başında oluşan kistten dolayı hayatı altüst oldu. Şiddetli ağrılarına rağmen eğitim ve çalışma hayatına devam eden Turan, tedavi için birçok hastaneye başvurdu. 5 çocuk babası Turan, GATA ve Hacettepe gibi bilinen hastanelere gitmesine rağmen hastalığına 12 yıldır bir teşhis konulamadığını belirtti.

"HAYATIMDAN BİR TAT ALAMIYORUM"

Yaşadığı hastalık yüzünden zor günler geçirdiğini aktaran Turan, daha önce çalışabilirken, dışarıya çıkabiliyorken öyle son zamanlarda artık evet öldüren bir hastalık değil, süründüren bir hastalık, kötü bir hastalık olmadığı kanısına vardığını dile getirdi. Turan, “Kanser değil hamdolsun, lakin süründürüyor. İş yapamıyorum, dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum, hayatımdan bir tat alamıyorum. Belki yarın öbür gün çok daha kötü olacaktır. Gelişimi takip ettiğim zaman düne bakıyorum iyiydim. Bugüne bakıyorum daha kötü oldu, daha çok içinden çıkılmaz bir hal aldı ve daha büyüdü. Şimdi boynumun etrafını sarmış, kafamda küçük bir nohut büyüklüğündeyken şu an kafamın tamamını almış bir durumdadır. Kafamda boyun fıtığı var. Müdahale edilemiyor, sebep ise kitle var diye. Böyle yaşamıyorum. Bunun üzerine yetkililerden bunu çözebilirim diyecek doktorlardan destek istiyorum. Çalışmam gerekiyor çalışamıyorum. Çocuklarım var geçimimi sağlayamıyorum. Sağlık Bakanlığı’mızdan yetkilerden destek istiyorum” şeklinde konuştu.

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