13 aylık bebek maganda kurşunu ile öldü

Gaziantep'te bir bebek maganda kurşunuyla öldü.

Olay Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yaşadıkları sitede ablası tarafından bahçede bebek arabasıyla gezdirilen 13 aylık Kaan Taş'ın başından kan geldi.

Bunun üzerine aile, bebeği hemen hastaneye götürdü. Başına kurşun isabet ettiği belirlenen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATTI



13 aylık Kaan bebeğin Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.