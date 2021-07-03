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13 yaşındaki çocuğun 836 suç kaydı çıktı

İstanbul'da hırsızlık zanlısı iki çocuk yakalandı. Tutuklanan çocuklardan birinin 836 suç kaydı olduğu öğrenildi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:28
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13 yaşındaki çocuğun 836 suç kaydı çıktı

İstanbul’un Şişli ve Kartal ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 13 yaşındaki O.S. ve 14 yaşındaki Ö.G. yakalandı.

Olay geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde, Şişli’de meydana geldi.

Çocuklardan biri, bir iş yerinden alışveriş yapan müşterinin içerisinde 2 gümüş kolye, 3 adet çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lira para bulunan cüzdanını çaldı.

Aynı gün Dolapdere Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanan O.S. ve Ö.G.'nin üzerinden 2 adet gümüş kolye, 440 lira para ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahısların Şişli'de bir iş yerinden 8 bin 500 lira; Kartal ve Avcılar'da ise 2 kişinin cep telefonunu çaldıkları belirlendi.

Her iki şahsın 'kayıp şahıs' olarak arandıkları tespit edildi. 13 yaşındaki O.S.’nin 836 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Ö.G. adli makamlarca serbest bırakılırken, O.S. ise tutuklanarak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan O.S’nin kemik yaşının da 17 olduğu belirlendi.

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