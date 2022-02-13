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14 aydır karantinada, 80'inci kez pozitif çıktı

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, corona virüse yakalanmasının ardından testi 80 kez pozitif çıktı. Kayasan'ın sağlık durumunu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu tür vakalara çok sık rastlanılmadığını, bağışıklığı baskılayan ilaçlar ve durumlardan kaynaklı olabileceğini belirtti.

13 Şubat 2022 Pazar 16:57
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14 aydır karantinada, 80'inci kez pozitif çıktı
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İstanbul'da yaşayan Muzaffer Kayasan (56), bundan 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu.

Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, Kasım 2020'de corona virüse yakalandı.

Hastalığı atlatan ancak PCR testi 14 aydır negatife dönmeyen Kayasan'ın durumu, doktorları tarafından yakından izleniyor.

Kayasan, varyant açısından da sürekli takip altında tutulduğunu söyleyerek, "Varyant yok ama PCR testim hala pozitif.  Lösemiyle ilgili olduğunu söylüyor doktorlarım” dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK BİTMİŞ DURUMDAYIM"

14 aydır hastanede ve evinde karantinada olduğunu söyleyen Kayasan, "Psikolojik olarak bitmiş durumdayım. Lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin çok zayıf olduğunu, bu nedenle pozitif çıktığımı aslında covid olmadığımı söylüyorlar. Yani covidim ama değilim” diye konuştu.

Kayasan'ın sağlık durumunu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bağışıklığı baskılanan hastalarda uzamış covid pozitifliklerin görülebileceğini söyledi.

"BAĞIŞIKLIĞI BASKILAYAN İLAÇLARDAN OLABİLİYOR"

Prof. Dr. Yavuz, 14 aylık pozitiflik durumunun literatürde çok nadir rastlanan bir durum olduğunu belirterek, "Asıl sorun, hastanın altta yatan bağışıklığını baskılayan durumunun olması. Bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullandığı için bu grup hastalarda uzamış PCR pozitifliği olabiliyor. Bu tarz hastalarda virüsün sürekli vücutta kalması, bunda sürekli başarılı olabilmesi, vücudun oluşturduğu belli antikorlardan kaçabilme özelliği kazanabiliyor. Çünkü bunlar özel konak" dedi.

"DÜNYA LİTERATÜRÜNDE ÇOK ÖRNEĞİ YOK"

Dünya literatüründe böyle çok vaka olmadığını söyleyen Kayasan, "Bu hastamızda daha uzun bir zaman söz konusu. Dünya literatüründe böyle çok vaka yok. Bağışıklığın ne kadar baskılandığı ile ilgili. Vücudun antikor üretme kapasitesi yoksa, pozitiflik durumu gerçekten çok uzun sürebiliyor" diye konuştu.

NEDENİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Bu durumunun nedenlerinin henüz bilim dünyası tarafından araştırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, yanıtın henüz çok net olmadığını ancak çeşitli teroiler üzerinde durulduğunu söyledi.

"BULAŞTIRMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Uzamış covid pozitifliklerinde bulaştırıcılığın büyük oranda beklenmediğini söyleyen Yavuz, yinede bazı riskli durumlar için önlemler alınmasının tercih edildiğini söyledi.

Son Güncelleme: 13.02.2022 18:03
Anahtar Kelimeler:
Istanbul
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