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14 şüpheliden 13'ü yakalandı

Bayburt merkezli 9 ilde ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 13:04
14 şüpheliden 13'ü yakalandı
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, Şanlıurfa, Kilis, Çanakkale, Elazığ, Amasya, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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