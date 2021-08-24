14 yaşındaki çocuğun 56 suç kaydı çıktı

Adana'da, çaldıkları elektrikli bisikletle yanına yaklaştıkları yayanın cep telefonunu çalan 3 kişi kısa sürede yakalandı.

16 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, yolda yürürken cep telefonuyla konuşan R.Ç'nin arkasından çöp toplanan elektrikli bisikletle yaklaşan 3 çocuk, elindeki telefonu alarak uzaklaştı.

R.Ç'nin ihbarı üzerine bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinden cep telefonunu çalanların B.P., E.Ş. ve O.İ. olduğunu belirledi.

Elektrikli bisiklet de çalıntı

Olayda kullanılan elektrikli bisikletin de şüpheliler tarafından bir geri dönüşüm işçisinden çalındığı anlaşıldı.

Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14 yaşındaki B.P'nin çoğu hırsızlık, kasten yaralama, darp gibi suçlar olmak üzere 56, 14 yaşındaki E.Ş'nin 14 ve 16 yaşındaki O.İ.'nin 27 suç kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. R.Ç'nin elinden cep telefonunu E.Ş'nin aldığı bildirildi.

Sağlık kontrolüne götürülürken şüphelilerden B.P. gazetecilere, "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım" dedi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından yaşlarının küçük olduğu gerekçesiyle savcılık kararıyla ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.