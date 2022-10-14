Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada üç kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Elazığ Kültürpark'ta bir kafede çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki Yusuf D. hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
14 Ekim 2022 Cuma 10:30
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Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.