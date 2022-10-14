Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
banner107

14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ Kültürpark'ta bir kafede çıkan kavgada bıçaklanan 14 yaşındaki Yusuf D. hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

14 Ekim 2022 Cuma 10:30
329 Okunma
14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü



Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada üç kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KKTC ve Türkiye Akdeniz’de dışarıda bırakılamayacak"
"KKTC ve Türkiye Akdeniz’de dışarıda bırakılamayacak"
Çiftlik gibi lise... Yumurta üreterek para basıyor!
Çiftlik gibi lise... Yumurta üreterek para basıyor!
'Nisa Mihriban' bebek hayatını kaybetti
'Nisa Mihriban' bebek hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim