14 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kültür Park'ta bir kafede buluşan O.D, A.Y. ve Yusuf D. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada üç kişi bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan Yusuf D. kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.