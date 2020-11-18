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14 yaşındaki çocuk corona virüse yenik düştü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hastanede corona virüs tedavisi gören 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın hayatını kaybetti.

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:47
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14 yaşındaki çocuk corona virüse yenik düştü

İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Corona virüse teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı.

Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı.

Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Dın'ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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