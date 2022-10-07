Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
banner107

15 öğrenciyi arı soktu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda ağaçta bulunan yaban arılarının kovanına sopa sokup karıştıran öğrencileri arılar soktu. 15 öğrenci İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, eğitime 1 gün ara verildi.

07 Ekim 2022 Cuma 11:53
228 Okunma
15 öğrenciyi arı soktu



Ertuğrulgazi mahallesinde eğitim öğretime devam eden Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda, teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdılar.

Kovandan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırırken 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 ekibiyle öğrenciler İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine
gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu
Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu
"Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz"
"Biz sadece ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin menfaatlerini korumanın mücadelesini veriyoruz"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim