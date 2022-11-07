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15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ikiye bölündü

Bartın'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mustafa Aloğlu (15) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 09:16
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15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ikiye bölündü



Bartın Toptancılar Sitesi önünde ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 07.11.2022 10:18
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