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15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı

Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuğun bir metrelik şarj kablosu ve toka yuttuğu tespit edildi.

15 Aralık 2022 Perşembe 13:53
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15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı



Diyarbakır'da 15 yaşındaki çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve toka çıktı. 

Kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu görüldü.

Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

‘KABLOYU ÇIKARIRKEN ZORLANDIK’

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, “Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı'' dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

''Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi."

Anahtar Kelimeler:
MideAmeliyatKablo
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