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15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan 15 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

25 Haziran 2019 Salı 10:11
15 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürüp intihara kalkıştı

Afyonkarahisar'da kavga sırasında arkadaşını vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İ.E.Ş. (15) ile arkadaşı E.A. (15), merkeze bağlı Salar beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İ.E.Ş, üzerine bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayla E.A'ya ateş etti. İ.E.Ş, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklaştıktan sonra, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan İ.E.Ş, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen E.A'nın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
IntiharCinayet
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