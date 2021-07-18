15 yaşındaki çocuk arkadaşının attığı yumrukla hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde iki gün önce arkadaşı ile kavga eden 15 yaşındaki Oğuzhan Özkan yumruk yiyince yere düştü. Başını taşa çarpan Özkan, yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yıl önce de küçük çocuklarının trafik kazasında kaybettikleri öğrenildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde iki gün önce sokakta oynarken arkadaşı O.O. ile tartışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Oğuzhan Özkan, arkadaşının yüzüne attığı yumruk sonrası yere düştü.

Sözcü gazetesinin haberine göre düştüğü yerdeki bir taşa başını çarpan Özkan kanlar içerisinde yer kaldı, kalbi durdu. Vatandaşlar ve yakınlarının çağırdığı ambulans ile gelen sağlık ekipleri Özkan'ın üç kez duran kalbini çalıştırmayı başardı.

Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan bugün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Selimiye Mahallesi'nde pideci restoranı bulunan Mehmet Özkan'ın oğlu ve Oğuzhan Özkan'ın kardeşi 8 yaşındaki Bilgehan Özkan'da 4 yıl önce yine Temmuz ayında trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Özkan'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatarak olayın faili olduğu öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve kavgada Oğuzhan'a yumruk atarak yere düşmesine sebep olduğu öne sürülen O.O., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.