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16 yaşındaki çocuk kalbine yenildi

Kayseri’de odasında hareketsiz olarak bulunan 16 yaşındaki Melik Taha Tokgöz, kaldırıldığı hastanede öldü. Tokgöz'ün kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

07 Aralık 2021 Salı 10:45
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16 yaşındaki çocuk kalbine yenildi
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Kayseri’nin Develi ilçesinde Melik Taha Tokgöz (16), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi.

Develi Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz’ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz’ü Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tokgöz’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Tokgöz’ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz’ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne getirildi.

Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz’ün cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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