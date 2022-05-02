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16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde korkunç bir baba cinayeti meydana geldi. 16 yaşındaki Kadir A., tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü. Kadir A. gözaltına alındı. Kadir A.'nın olayı, annesiyle babasının tartışması sonrası gerçekleştirdiği öğrenildi.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 20:01
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16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını sopayla öldürdü

İlçe kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde annesiyle tartışan babasıyla tartışan Kadir A. (16) babasının başına sopayla vurdu. Baba Mehmet A. (50) aldığı darbe ile ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Kadir A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA/İHA)

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