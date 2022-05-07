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1661 Kişinin test sonucu pozitif

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1661 kişinin testi pozitif çıkarken 11 kişi ise hayatını kaybetti

07 Mayıs 2022 Cumartesi 21:11
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1661 Kişinin test sonucu pozitif

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1661 kişinin testi pozitif çıkarken 11 kişi ise hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsPozitifSağlık
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