1661 Kişinin test sonucu pozitif

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1661 kişinin testi pozitif çıkarken 11 kişi ise hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1661 kişinin testi pozitif çıkarken 11 kişi ise hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1661 kişinin testi pozitif çıkarken 11 kişi ise hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...