17 yaşında kurduğu hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek

Çiçek Solon Şensoy, İstanbul'da 17 yaşındayken voleybol ve basketbol ile başladığı spor kariyerine geçen yıllarda yüzlerce madalya ve başarı sığdırdı. Şensoy, Avrupa ve Balkanlar'da katıldığı atletizm yarışmalarında birçok birincilik ve derece elde etti. Türkiye'nin ilk kadrolu kadın atletizm antrenörü olan Şensoy, milli takımda da antrenörlük yaptı.

EŞİYLE BİRLİKTE YARIŞTI

Kendisi gibi sporcu olan Oktay Şensoy ile hayatını birleştiren Çiçek Solon Şensoy, eşiyle birlikte çalışmalarını sürdürdü. Şensoy çifti birlikte katıldıkları yarışmalarda onlarca başarı elde etti. Yaşının ilerlemesiyle antrenörlük yapmaya başlayan Şensoy, veteranlar dalında 100 ve 200 metre koşu yarışmalarına katıldı. 17 yaşındayken 'Bir gün ben de olimpiyatlarda yarışacağım' sözünü unutmayan Şensoy, çalışmalarına devam etti.

2019 yılında pandeminin başlamasıyla çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Şensoy, geçen aylarda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin spor merkezi ASFİM'de çalışmalarına tekrar başladı. Şensoy, mart ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nda başarı elde edebilmek için çalışıyor.

'HEDEFİMİ HİÇ UNUTMADIM'

Çocukluk yıllarından itibaren sokaklarda, parklarda koşmayı çok sevdiğini söyleyen Çiçek Solon Şensoy, şunları kaydetti:

"Sporun bilincine ancak 17 yaşlarımda vardım. Önce Türkiye'de sonra Balkanlar'da dereceler yaptım. Roma'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı izleyip Alman sprinter Armin Hary'den çok etkilendim. O gün kendime 'Bir gün ben de olimpiyatlarda yarışacağım' dedim. Çocuk aklımla verdiğim bir sözdü. O günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi bir dünya şampiyonasına katılırsam kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum. Çok zor süreçler yaşadım. Annem ve babam olumsuz bakmamıştı fakat gençlik yıllarımda ana destek olacak güçleri yoktu. Babam o zaman ancak ailesini geçindirmeye çalışıyordu. Antrenmanlara yürüyerek gidip geliyordum. Eşim de zaten sporcu. İki kişi aynı işi yaptığında daha kolay yürüyor. Önce voleybol ve basketbol oynadım. Sonrasında atletizme başladım. Başladığım yıl milli takıma seçildim. Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu hedefimi hep önde tuttum."

'ÇOCUKLARI BEBEK ARABASIYLA SAHAYA GÖTÜRDÜM'

Pandemi sürecinin kendisini duraklattığını söyleyen Şensoy, “Hamilelik sürecim, çocuklarımın yetişme aşamasında ara vermek zorunda kaldım. Çocukları bebek arabasıyla sahaya götürdüğüm oldu. Yarışmaya giremesem de kendi spor aktivitemi devam ettirmeye çalıştım. Mutlaka sporla bir bağlantım oldu. Pandemiden önce yarışmalara girdim. Pandemi dönemi beni duraklattı. Bir sürü yarışa da ekonomik zorluklardan dolayı katılamadım. Pandemi bitti ve salonda antrenman yapmaya başladım. Tekrar koşmaya başlamalıyım diye düşündüm. Özellikle yaşıtlarıma tavsiye ediyorum her işlerini kendileri yapsın" diye konuştu.

'ÇABASI TÜM KADINLARIMIZA ÖRNEK'

Şensoy'un salondaki çalışmalarını yönlendiren ASFİM'de görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Nihal Çevrim, "Pandemi sürecinden sonra Çiçek Hanım gelecekle ilgili bazı hedefleri olduğundan bahsetti. Bizlerden de destek istedi. Biz de onun hedeflerine katkı sağlamak istedik. Bu manada katılacağı şampiyonaya uygun program hazırladık. Şimdilik haftanın 3 günü olacak şekilde mart ayında yapılacak şampiyonaya hazırlık yapıyoruz. Umarım Çiçek Hanımın bu çabası tüm kadınlarımıza örnek teşkil eder" ifadelerini kullandı.