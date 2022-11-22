Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
banner107

17 yaşındaki Kader’i arkadaşı tüfekle öldürdü

Kader Yiğit, arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. "Kazayla oldu" diyerek kendini savunan Y.B. tutuklandı.

22 Kasım 2022 Salı 12:41
741 Okunma
17 yaşındaki Kader’i arkadaşı tüfekle öldürdü



Kader Yiğit Ankara’da Keçiören’e bağlı Ovacık Mahallesi’nde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Gezi sırasında Y.B.’nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu.

Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin hastaneden görüntüleri ortaya çıktı!
Kazada ağır yaralanan Sergen Deveci’nin hastaneden görüntüleri ortaya çıktı!
Bir ağaçtan 190 bin lira gelir
Bir ağaçtan 190 bin lira gelir
Karın şişliği için gitti, vücudundan 35 kiloluk kitle çıkarıldı!
Karın şişliği için gitti, vücudundan 35 kiloluk kitle çıkarıldı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim