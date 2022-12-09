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18 bin lira alacak iddiasına parti binası kundaklandı

Adana'da üç şüpheli Anavatan Partisi (ANAP) İl Başkanlığı binasını 'başkandan 18 bin lira alacak' iddiasıyla kundakladı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

09 Aralık 2022 Cuma 09:59
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18 bin lira alacak iddiasına parti binası kundaklandı



Adana'nın Seyhan ilçesinde Anavatan Partisi'nin başkandan 18 bin lira alacağı olduğunu iddia edip parti binasını kundakladılar.

Olay, 27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına gelen 3 şüpheli, içerideki eşyaları çakmakla ateşe verdi.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken şüpheliler ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, binada büyük zarar oluştu.

Başka bir olay nedeniyle ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 Aralık'ta tutuklanan İl Başkanı Mehmet Üveyik’in (44) şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ali Y, Burak E. ve Muharrem Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı.

''18 BİN LİRA BORCU VAR''

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Y. ifadesinde, “Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. Ayrıca Mehmet Üveyik’in bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. İçeride kimseyi bulamayınca, ayrıldım. Binayı ben kundaklamadım” dedi.

Diğer şüpheliler ise Ali Y. ile birlikte olduklarını ancak binayı kundaklamadıklarını öne sürdü.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
AdanaParti BinasıKundaklamaAnavatan Partisi
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