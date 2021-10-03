Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

18 yaşındaki Aleyna not bırakıp intihar etti: Acılı babadan cinayet açıklaması

Iğdır’da yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, “Ölümümden Gökhan A. sorumludur” yazılı not bırakıp evinin 5. katından atladı. Gökhan A.’nın, Aleyna’nın sevgilisinin babası olduğu ortaya çıktı. Notta genç kız ismini verdiği için gözaltına alınan şahıs ile oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan acılı baba Kemal Ağgül kızının öldürüldüğünü ileri sürdü.

03 Ekim 2021 Pazar 18:40
0 Okunma
18 yaşındaki Aleyna not bırakıp intihar etti: Acılı babadan cinayet açıklaması
banner108

İddiaya göre Iğdır’ın 14 Kasım Mahallesinde yaşayan lise mezunu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül önceki gün ailesiyle beraber yaşadığı apartmanın 5. katından atladı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın ardında “Ölümümden Gökhan A. sorumludur” yazılı not bıraktığını tespit eden Iğdır Emniyeti, konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

“BENİM KIZIM İNTİHAR ETMEDİ, BU BİR CİNAYET”

Kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü iddia eden baba Kemal Ağgül, “Akşam 9'da çocuğu evden birilerinin vasıtasıyla çıkarıyorlar. Çocuğuma zorla alkol aldırıyorlar. Bu cinayet. Polis çocuğu elinde bıçakla yakalamış. 3 gün nezarette kaldılar baba ve oğlu. Serbest bırakıldılar. 5’nci kattan düşmüş kızım. Benim kızımın cesedinde sadece boyun arkası hasar almış. O kattan düşen insan paramparça olurdu. Güzel bir senaryo yaptılar. Çocuğum üniversiteye hazırlanıyordu, özel ders alıyordu. Böyle bir şey yapmaz” şeklinde konuştu.

Baba Kemal Ağgül

İddiaya göre Aleyna Ağgül'un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu.

Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız intihar etti. Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
IğdıAleynaAleyna Ağgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 3 Ekim 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 3 Ekim 2021
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim