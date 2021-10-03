18 yaşındaki Aleyna not bırakıp intihar etti: Acılı babadan cinayet açıklaması

İddiaya göre Iğdır’ın 14 Kasım Mahallesinde yaşayan lise mezunu 18 yaşındaki Aleyna Ağgül önceki gün ailesiyle beraber yaşadığı apartmanın 5. katından atladı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın ardında “Ölümümden Gökhan A. sorumludur” yazılı not bıraktığını tespit eden Iğdır Emniyeti, konuyla alakalı soruşturma başlattı.

Polis, baba Gökhan A. ile oğlu Göktürk A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba-oğul ifadelerinin ardından delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kızın ailesi baba-oğlun serbest kalmasına tepki gösterdi.

“BENİM KIZIM İNTİHAR ETMEDİ, BU BİR CİNAYET”

Kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü iddia eden baba Kemal Ağgül, “Akşam 9'da çocuğu evden birilerinin vasıtasıyla çıkarıyorlar. Çocuğuma zorla alkol aldırıyorlar. Bu cinayet. Polis çocuğu elinde bıçakla yakalamış. 3 gün nezarette kaldılar baba ve oğlu. Serbest bırakıldılar. 5’nci kattan düşmüş kızım. Benim kızımın cesedinde sadece boyun arkası hasar almış. O kattan düşen insan paramparça olurdu. Güzel bir senaryo yaptılar. Çocuğum üniversiteye hazırlanıyordu, özel ders alıyordu. Böyle bir şey yapmaz” şeklinde konuştu.

Baba Kemal Ağgül

İddiaya göre Aleyna Ağgül'un Göktürk A. ile arkadaşlık yaptığı belirtildi. Iğdır’da inşaat işiyle uğraşan 42 yaşındaki Gökhan A., oğlunun cep telefonuna bakarken Aleyna'nın uygunsuz fotoğraflarını gördü. Aleyna'ya ulaşan Gökhan A., genç kızı ofisine çağırarak iddiaya göre fotoğraflarla şantaj yapıp genç kızla birlikte oldu.



Yaşanan olay sonrası bunalıma giren ve olayı kimseye anlatamayan genç kız intihar etti. Talihsiz kızın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Aleyna'nın tecavüze uğrayıp uğramadığı adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.