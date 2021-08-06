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18 yaşındaki Sude silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'de 18 yaşındaki Sude Akarsu, erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Gözaltına alınan erkek arkadaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

06 Ağustos 2021 Cuma 16:44
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18 yaşındaki Sude silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'de 18 yaşındaki bir genç kız, erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude’nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

ERKEK ARKADAŞ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili Sude’nin öldüğü sırada evde bulunan O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sude’nin ölümü ile ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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