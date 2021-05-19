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19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor!

Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu

19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:21
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19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor!

Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşku içerisinde kutlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardaki gibi kalabalık görüntülerin oluşmadığı bu bayramda tüm Türkiye'de aynı anda İstiklal Marşı okundu.

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çankaya'da bir araya geldiği gençlerle, İstiklal Marşı'nı söyledi. Vatandaşların evlerini bayraklarla süsledikleri anlara ilişkin görüntüler anbean kameralar yansıdı. Al bayraklarla donatılmış evler, büyük bir görsel şölen oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki kutlamalar, akşam saatlerinde dijital ortamlarda devam edecek. Çok sayıda kurum da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları videolarla kutladı.

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürkü AnmaGençlik Ve Spor Bayramı
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