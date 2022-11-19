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1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşama

Çanakkale Boğazı'nın Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine yerleştirilecek top mermisi figürleri için kaidelerin yerlerine kurulması için çalışma başlatıldı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 17:26
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde yeni aşama



Açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende gerçekleştirilen köprünün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine yerleştirilecek Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin montajı için hazırlıklar başladı.

Hazırlıklar kapsamında Asya ve Avrupa yakasındaki kulelerde her biri 75 ton ağırlığındaki mermi figürlerinin konulacağı zemine kaideler kuruluyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gelibolu şantiyesinde bulunan 20,5 metre yüksekliğindeki dört anıtsal yapının yerlerine konulacağı öğrenildi.

Projenin kalıcı çelik imalatlarını sağlayan Çimtaş firması tarafından yapımı gerçekleştirilen dört figür, mart ayında şirkete ait "GMK-1" isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilmişti.

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