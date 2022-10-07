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2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te vatandaşların ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, 2 aylık erkek bebeğini bıçakla öldürülmüş halde buldu. Bebeğin yanında baygın halde bulunan anne ise hastaneye kaldırıldı. Evde öldürülen bebeğin cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

07 Ekim 2022 Cuma 14:52
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2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu



Kahreden olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 AYLIK BEBEK BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

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CENAZE EVDEN ÇIKARILIRKEN BABA AYAKTA DURAMADI

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları gözyaşı döktü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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