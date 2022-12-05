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2 Çocuğu vardı... Tülay Güçevin öldürüldü!

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:36
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2 Çocuğu vardı... Tülay Güçevin öldürüldü!



İki çocuk annesi Tülay Güçevin'in cansız bedenini yol kenarında gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili araştırma sürerken yaşları 32 ve 28 olan iki kişi gözaltına alındı. 24 yaşındaki kadına çarptığı düşünülen araç da bulundu. Otomobildeki kan cinayeti aydınlattı.

2 ÇOCUĞU VARDI... TÜLEY GÜÇEVİN ÖLDÜRÜLDÜ!

Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.

Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTEL İŞLETMECİSİ C.S.D: 'ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM'

Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.

Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığınca sürdürüldüğü bildirildi.

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