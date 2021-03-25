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2 FETÖ firarisi daha yakalandı

Haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği ortak operasyonla KKTC’den Türkiye’ye götürüldü.

25 Mart 2021 Perşembe 14:28
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2 FETÖ firarisi daha yakalandı

Haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklama kararı bulunan 2 kişi, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla bulundukları Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye’ye götürüldü.

Söz konusu operasyon hakkında güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, “Hakkında İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyesi olma suçundan tutuklama kararı bulunan İsmail Okkalı 17.03.2021 tarihinde, hakkında Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan alınmış tutuklama kararı bulunan Ayşe Özalp 24.03.2021 tarihinde MİT ve EGM’nin ortak operasyonu ile KKTC’den Türkiye’ye getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 25.03.2021 15:30
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