Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
banner107

2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm

Antalya'da 60 yaşındaki tuvalet işletmecisi, 2 liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turistin yumruğuyla öldü. Güvenlik kamerası görüntüleri ile yakalanan turist tutuklandı.

11 Kasım 2022 Cuma 12:48
476 Okunma
2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm



Antalya'da bir tuvalet işletmecisi ücret yüzünden tartıştığı Rus turist tarafından öldürüldü.

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten 60 yaşındaki Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı.

R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI

Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

RUS TURİST TUTUKLANDI

60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu söyledi.

15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
Mantardan bir ayda 5 ölüm
Mantardan bir ayda 5 ölüm
"Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar"
"Kendi zulümlerini sergilemiş olurlar"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim