2 liralık tuvalet ücreti kavgasında ölüm

Antalya'da bir tuvalet işletmecisi ücret yüzünden tartıştığı Rus turist tarafından öldürüldü.

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten 60 yaşındaki Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı.

R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.

BEYİN KANAMASI



Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



RUS TURİST TUTUKLANDI



60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR



Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğunu ve bir engelli kızı bulunduğunu söyledi.



15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.