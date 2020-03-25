2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan, asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacağını ifade ederek, "Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verileceğini açıklayan Erdoğan, 1 milyon hızlı tanı kitinin de kısa sürede kullanıma sunulacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca KOBİ'lerin KOSGEB ödemelerinin 30 Haziran'a erteleneceğini ifade etti.