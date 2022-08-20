Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

2 otobüs kafa kafaya çarpıştı!

Antalya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:04
313 Okunma
2 otobüs kafa kafaya çarpıştı!


Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan G.A. (40) idaresindeki tur otobüsü, yolcu almak için duraklayan Z.K. (51) yönetimindeki otobüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Alanya ve Manavgat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi
Çırılçıplak soyunup etrafa saldıran Rus kadın, mahalleliyi isyan ettirdi
Demir Yumruk Operasyonu'nda ikinci skandal!
Demir Yumruk Operasyonu'nda ikinci skandal!
Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem şaşkına çevirdi
Uyuşturucu madde üretmek için kurulan sistem şaşkına çevirdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim