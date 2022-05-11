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2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı

Aydın'da 2 yaşındaki çocuğuna sigara içirdiği görüntüler ortaya çıkan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:57
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2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı

Aydın'da Melisa S. (23) adlı kadının, 2 yaşındaki oğlu S.T.'ye sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.

Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan kadının yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞLARININ YANINDA ÇOCUĞA SİGARA İÇİRDİ

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, ''uyuşturucu kullanmak ve satmak'' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen iki arkadaşının yanında sigara içirdi.

ARKADAŞI O ANLARI KAYDEDİP ÇOCUĞUN HALASINA YOLLADI

Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı.

HALA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı.

KADININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRİYOR

Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

2 yaşındaki bebeğine sigara içiren anne için yakalama kararı

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