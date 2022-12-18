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2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde oyun oynadığı sırada Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen iki yaşındaki Bekir Alnasır hayatını kaybetti.

18 Aralık 2022 Pazar 15:11
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2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti



Aksu'da kardeşiyle sulama kenarının yanında oynayan Bekir Alnasır (2) kanala düşerek yaşamını yitirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğu bulmak için çalışma başlattı.

30 dakika sonra sera sulayan bir kişi, Bekir'i düştüğü noktadan 200-300 metre ileride yosunlara takılmış halde gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kalp masajı sonrası Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Alnasır'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SU ALIP, GÖTÜRMÜŞ"

Bekir'in babası Atallah Alnasır, "Suyun akımı çok fazla olduğu için alıp götürmüş. Baktık, göremedik" dedi.

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