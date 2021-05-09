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20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti

TÜRKİYE'de son 24 saatte 251 bin 194 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, can kaybı 42 bin 465 oldu.

09 Mayıs 2021 Pazar 21:06
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20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mayıs 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 197 bin 468 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 102 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 283 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e çıktı.

Toplam test sayısı 49 milyon 390 bin 141'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 31 bin 332, vefat sayısı 43 bin 29, ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

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