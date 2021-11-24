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20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda tanınmış markaların etiketleriyle hazırlanan sahte şampuanlar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu belirtildi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:38
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20 bin şişe sahte şampuan ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ürün imalathanelerine yönelik yürütülen çalışmalarda, Bağcılar’da "merdiven altı" olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda şampuan imalatı yapılan bir depo tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adrese dün baskın yapıldı.

Operasyonda B.E. adlı 1 kişi gözaltına alınırken, imalathanede yapılan aramada 20 bin 917 adet satışa hazır dolumu yapılmış sahte şampuan, 271 bin 980 tane boş şampuan kutusu, şampuan şişesi ve etiketi ile 1 dolum makinası olmak üzere toplamda 292 bin 897 ürün ele geçirildi.

Ruhsatsız temizlik ürünü imalathanesinde üretilen şampuanların, el altından market ve bakkallara satıldığı öğrenildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 334 bin 700 lira olduğu ifade edildi.

Operasyonda yakalanan B.E. hakkında adli başlatılan tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
şampuan
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