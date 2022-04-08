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20 kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü

Denizli'de son bir ayda zehirlendikleri öne sürülen 20 kedi ve köpek ölü bulundu. Bir sokak kedisi ise tedaviye alınarak son anda kurtarıldı. Hayvanseverlerin şikayet üzerine jandarma çalışma başlattı.

08 Nisan 2022 Cuma 15:59
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20 kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son bir ayda bazıları sahipli 20 kedi ve köpek, iddiaya göre zehirli yiyeceklerden öldü.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu duruma tepki gösteren, sorumluların bulunmasını isteyen hayvanseverler Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu.

Jandarma şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. 

Sokakta zehirlenmiş olarak bulduğu bir kediyi Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek, son anda kurtulmasını sağlayan Sadi Başer, "Beslediğim sokak kedilerinden birini zehirlenmiş olarak buldum. Tedavi olmasını sağlayıp, kurtardım. Ancak, zehirlenen diğer can dostları kurtaramadık. Jandarmaya bunu yapan kişileri arıyor" dedi.

Bir üst sokakta peş peşe 15 hayvanın zehirlendiğini duyduklarını belirten Başer, "Canı sıkılan birinin zehirle hayvanları öldürmesi bizim de canımızı acıtıyor. Bir an önce bunu yapan kişi ya da kişiler bulunmalı" diye konuştu.

"BAHÇEDEKİ KÖPEĞİMİZİN ÖNÜNE ZEHİRLİ YİYECEK ATMIŞLAR"

Halil Tekin de "Bahçedeki köpeğimizin önüne zehirli yiyecek atmışlar. Onu yemiş, bahçede ölüsünü bulduk. Çok seviyorduk, çok üzüldük. Ailemizden biriydi. Torunlarım ağladı. Jandarmaya şikayette bulunduk. Hayvanları zehirleyen kimse bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Ozan Orpak, olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Orpak, "Burada yaşanan hayvan katliamı ciddi anlamda vicdanları yaralamıştır" dedi. 

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