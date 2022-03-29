20 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ailenin maddi sıkıntıları nedeniyle hayır yardımında bulunan vatandaş özel hastaneye ödeme yaparak tedavi sürecini başlatsa da, 1 ay tedavinin ardından desteğin kesilmesiyle tedaviye devam edilemedi.

BEYİNE HASAR VERDİ

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yatağa bağımlı kalan Uğurludoğan, kısa süren tedavisinin ardından anneannesinin yardımıyla evinde yaşıyordu. Ancak Uğurludoğan geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Hüseyin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. (İHA)