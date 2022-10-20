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2000 model Şahin'ine değer biçemiyor...

Elazığ’da bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor. Aracına değer biçemeyen vatandaş, aracını her sabah temizliyor.

20 Ekim 2022 Perşembe 11:53
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2000 model Şahin'ine değer biçemiyor...



Elazığ’da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı. Aldığı otomobili kilometre yazmasın diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı.

22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi dururken, değişen parçası olmamasıyla da dikkat çekiyor.

''ÜSTÜNDE TOZ OLMASI DAHİ BİZİ RAHATSIZ EDİYOR''

Aracın 2000 model İE serisi olduğunu belirten Ali Hıdır Özgür, "Araca bu zamana kadar hiç tüp takılmamış. Kilometresi 13 binde. 2000 yılında bir vatandaş bu aracı alarak garajında muhafaza etmiş. Sadece bakımları için dışarı çıkarmış. Muayene zamanı geciktirmeden yaptırmış. Çok fazla kullanılmamış. Biz aracı bulunduğu kapalı garajdan gidip teslim aldık. Yağ ve su bakımlarını yaptık. Şu anda aracın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten aracımızda boya ve değişeni yok. Kilometresi 13 binde, bu aracın emsali Türkiye’de yok. Her sabah geldiğimizde aracımızı temizliyoruz. Bu araca gözümüz gibi bakıyoruz. Üstünde bir toz olması dahi bizi rahatsız ediyor. Böyle bir araç insanın eline kolay geçmez” diye konuştu.

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