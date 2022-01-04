Künye
Kıbrıs 14
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

200,000 adet fidan Karzaoğlu’na teslim edildi

04 Ocak 2022 Salı 20:25
110 Okunma
200,000 adet fidan Karzaoğlu’na teslim edildi
banner108

TC Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında hazırlanan ve TC-KKTC hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan KKTC Ormancılık Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında bu güne kadar birçok yardım ve işbirliği çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılında yaklaşık 10 milyon TL karşılığında 2021 yılı içerisinde araç yedek parça, alet ve ekipman yardımı ve Aralık 2021 ayında 2 adet yangın arasözünün ilaveten bugün de 17 mayıs 2020 yılında Tepebaşı-Kalkanlı yanık saha ağaçlandırması 200,000 adet muhtelif türde ülke ağaçlandırması için fidanları Güzelyurt Orman Fidanlığına kadar ulaştırarak Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teslim edilmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 50 bini aştı
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 50 bini aştı
94 yaşında torun katili oldu
94 yaşında torun katili oldu
Şüpheli Anne: Beni Alsa Koşa Koşa Giderim Her Şeyimi Bırakıp
Şüpheli Anne: Beni Alsa Koşa Koşa Giderim Her Şeyimi Bırakıp
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim