200,000 adet fidan Karzaoğlu’na teslim edildi

TC Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında hazırlanan ve TC-KKTC hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan KKTC Ormancılık Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında bu güne kadar birçok yardım ve işbirliği çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılında yaklaşık 10 milyon TL karşılığında 2021 yılı içerisinde araç yedek parça, alet ve ekipman yardımı ve Aralık 2021 ayında 2 adet yangın arasözünün ilaveten bugün de 17 mayıs 2020 yılında Tepebaşı-Kalkanlı yanık saha ağaçlandırması 200,000 adet muhtelif türde ülke ağaçlandırması için fidanları Güzelyurt Orman Fidanlığına kadar ulaştırarak Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teslim edilmiştir.