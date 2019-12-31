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2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Seksen milyon TL’lik 2020 Yılbaşı Çekilişi’ne saatler kala, MPİ’nin 2019 Yılbaşı Çekilişi’nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği ‘7615536’ numaralı tam biletin sahibi, hala parasını almadı.

31 Aralık 2019 Salı 16:02
2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Talihli eğer bugün mesai bitimine (17.00) kadar parasını almazsa büyük ikramiye hazineye devredecek.

Milli Piyango’nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi‘nde büyük ikramiye, İstanbul Üsküdar‘da seyyar bayi Ali Özçalımlı’nın sattığı ‘7615536’ numaralı tam bilete isabet etti.

Aradan tam olarak 365 gün geçmesine saatler kala 70 milyonluk ikramiye hala talihlisine ulaşamadı. Milli Piyango İdaresi ise talihlinin her an parayı almaya gelebileceği ihtimaline karşı parayı hazır beklettiğini duyurdu.

TAHSİLAT İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı‘na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye’nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin en geç 31 Aralık Salı günü saat 17.00’ye kadar Milli Piyango İdaresi‘ne biletini ibraz etmesi gerekiyor.

KAYBI NE KADAR?

Talihli ikramiyeyi hemen alsaydı, mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1,2 milyon lira faiz alabilecekti. Bilet sahibi geçen 295 gündeki faiz getiri kaybı, yaklaşık 11 milyon lira olarak belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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